Перші результати Євробачення-2026: названо 10 країн, які продовжать боротьбу за перемогу

08:14, 13 травня 2026
У Відні завершився перший півфінал конкурсу, а Україна виступить у другому півфіналі вже 16 травня.
У столиці Австрії Відні завершився перший півфінал ювілейного 70-го пісенного конкурсу Євробачення-2026. За результатами голосування глядачів та журі визначилися десять учасників, які продовжать боротьбу за перемогу у гранд-фіналі.

У першому півфіналі на сцені арени Wiener Stadthalle виступили представники 15 країн. Також свої номери показали учасники країн «великої п’ятірки» — Італії та Німеччини.

До фіналу конкурсу пройшли:

  • Греція
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Швеція
  • Молдова
  • Ізраїль
  • Сербія
  • Хорватія
  • Литва
  • Польща

Другий півфінал Євробачення-2026 відбудеться 16 травня. Саме тоді за вихід у фінал змагатиметься й Україна. Представниця України Leléka виконає пісню «Ridnym» та виступить під 12-м номером.

Серед учасників другого півфіналу також представники Азербайджану, Болгарії, Вірменії, Люксембургу, Румунії, Чехії, Швейцарії, Албанії, Австралії, Данії, Кіпру, Латвії, Мальти та Норвегії.

Тим часом на фанатських платформах уже активно обговорюють можливого переможця конкурсу. Зокрема, серед фаворитів глядачі наразі найчастіше називають представників Фінляндії.

конкурс музична індустрія Євробачення шоу-бізнес

