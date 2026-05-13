Первые результаты Евровидения-2026: названы 10 стран, которые продолжат борьбу за победу

08:14, 13 мая 2026
В Вене завершился первый полуфинал конкурса, а Украина выступит во втором полуфинале уже 16 мая.
В столице Австрии Вене завершился первый полуфинал юбилейного 70-го песенного конкурса Евровидение-2026. По результатам голосования зрителей и жюри определились десять участников, которые продолжат борьбу за победу в гранд-финале.

В первом полуфинале на сцене арены Wiener Stadthalle выступили представители 15 стран. Также свои номера показали участники стран «большой пятерки» — Италии и Германии.

В финал конкурса прошли:

  • Греция
  • Финляндия
  • Бельгия
  • Швеция
  • Молдова
  • Израиль
  • Сербия
  • Хорватия
  • Литва
  • Польша

Второй полуфинал Евровидения-2026 состоится 16 мая. Именно тогда за выход в финал будет бороться и Украина. Представительница Украины Leléka исполнит песню «Ridnym» и выступит под 12-м номером.

Среди участников второго полуфинала также представители Азербайджана, Болгарии, Армении, Люксембурга, Румынии, Чехии, Швейцарии, Албании, Австралии, Дании, Кипра, Латвии, Мальты и Норвегии.

Тем временем на фанатских платформах уже активно обсуждают возможного победителя конкурса. В частности, среди фаворитов зрители сейчас чаще всего называют представителей Финляндии.

