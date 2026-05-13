Жінка випадково переказала 190 тисяч грн на чужу картку: чи вдалося повернути гроші через суд

Чому сам по собі помилковий переказ ще не означає автоматичного повернення грошей.

Помилковий переказ великої суми коштів ще не гарантує їх автоматичного повернення через суд. Навіть якщо людина одразу звернулася до банку, телефонувала отримувачу та наполягає, що гроші були відправлені випадково, цього недостатньо без належних доказів.

Саме такого висновку дійшов Васильківський районний суд Дніпропетровської області у справі щодо переказу майже 190,3 тис. грн на банківську картку іншої особи. Суд відмовив у задоволенні позову, оскільки позивачка не довела, що спірний рахунок належав саме відповідачці, а також не підтвердила, у чому конкретно полягала помилка під час здійснення переказів. Суд окремо звернув увагу, що кошти були перераховані двома операціями з різницею у кілька годин через касу банку за реквізитами, наданими самою позивачкою.

Обставини справи №172/3286/25

Позивачка зазначила, що 20 лютого 2024 року у відділенні «ПриватБанку» в Ужгороді здійснила два перекази на банківську картку: спочатку на 150 тис. грн, а згодом ще на 40,2 тис. грн. Загальна сума переказу склала 190 294 грн.

За словами позивачки, кошти були помилково перераховані на картку, яка, як вона стверджувала, належала відповідачці. Після цього жінка телефонувала отримувачці та просила повернути гроші, однак відповіді не отримала. Також вона зверталася до кол-центру «ПриватБанку», де їй пояснили, що без згоди отримувача повернення коштів неможливе.

У позові жінка просила стягнути з відповідачки суму переказу та сплачений судовий збір.

Що встановив суд

Суд підтвердив, що перекази дійсно були здійснені, що підтверджується банківськими квитанціями. Водночас суд звернув увагу на недоліки доказової бази.

Зокрема, у матеріалах справи містилися різні номери банківських карток. Крім того, позивачка не надала жодного документа, який би підтверджував, що рахунок, на який надійшли кошти, належить саме відповідачці.

Суд також зазначив, що під час розгляду справи позивачка та її представник не зверталися з клопотанням про витребування у банку інформації щодо власника рахунку.

Окремо суд звернув увагу на відсутність доказів письмових звернень до банку або претензії до відповідачки щодо повернення коштів.

Позиція суду

Справу суд розглядав у межах статті 1212 Цивільного кодексу України, яка регулює питання безпідставного набуття майна.

Суд наголосив, що для стягнення коштів у такому випадку необхідно довести факт отримання грошей конкретною особою та відсутність правових підстав для їх набуття.

Однак, на думку суду, позивачка не довела ані того, що спірні кошти отримала саме відповідачка, ані того, у чому саме полягала помилка під час переказу.

Суд вказав, що дворазове здійснення переказів із проміжком у кілька годин через касу банку за реквізитами, наданими самою позивачкою, викликає сумніви щодо її необізнаності про отримувача коштів.

Рішення суду

Суд відмовив у задоволенні позову повністю.

Сплачений позивачкою судовий збір суд залишив за нею.

Рішення ухвалене заочно, оскільки відповідачка не з’явилася до суду та не подала відзив на позов.

