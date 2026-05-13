Женщина случайно перевела 190 тысяч грн на чужую карту: удалось ли вернуть деньги через суд

Почему сам по себе ошибочный перевод еще не означает автоматического возврата денег.

Ошибочный перевод крупной суммы денег еще не гарантирует их автоматического возврата через суд. Даже если человек сразу обратился в банк, звонил получателю и настаивает, что деньги были отправлены случайно, этого недостаточно без надлежащих доказательств.

Именно к такому выводу пришел Васильковский районный суд Днепропетровской области по делу о переводе почти 190,3 тыс. грн на банковскую карту другого лица. Суд отказал в удовлетворении иска, поскольку истица не доказала, что спорный счет принадлежал именно ответчице, а также не подтвердила, в чем именно заключалась ошибка при осуществлении переводов. Суд отдельно обратил внимание, что деньги были перечислены двумя операциями с разницей в несколько часов через кассу банка по реквизитам, предоставленным самой истицей.

Обстоятельства дела №172/3286/25

Истица указала, что 20 февраля 2024 года в отделении «ПриватБанка» в Ужгороде осуществила два перевода на банковскую карту: сначала на 150 тыс. грн, а затем еще на 40,2 тыс. грн. Общая сумма перевода составила 190 294 грн.

По словам истицы, деньги были ошибочно перечислены на карту, которая, как она утверждала, принадлежала ответчице. После этого женщина звонила получательнице и просила вернуть деньги, однако ответа не получила. Также она обращалась в колл-центр «ПриватБанка», где ей объяснили, что без согласия получателя возврат средств невозможен.

В иске женщина просила взыскать с ответчицы сумму перевода и уплаченный судебный сбор.

Что установил суд

Суд подтвердил, что переводы действительно были осуществлены, что подтверждается банковскими квитанциями. Вместе с тем суд обратил внимание на недостатки доказательной базы.

В частности, в материалах дела содержались разные номера банковских карт. Кроме того, истица не предоставила ни одного документа, который бы подтверждал, что счет, на который поступили деньги, принадлежит именно ответчице.

Суд также отметил, что во время рассмотрения дела истица и ее представитель не обращались с ходатайством об истребовании у банка информации о владельце счета.

Отдельно суд обратил внимание на отсутствие доказательств письменных обращений в банк или претензии к ответчице о возврате денежных средств.

Позиция суда

Дело суд рассматривал в рамках статьи 1212 Гражданского кодекса Украины, регулирующей вопросы безосновательного приобретения имущества.

Суд подчеркнул, что для взыскания средств в таком случае необходимо доказать факт получения денег конкретным лицом и отсутствие правовых оснований для их приобретения.

Однако, по мнению суда, истица не доказала ни того, что спорные деньги получила именно ответчица, ни того, в чем именно заключалась ошибка при переводе.

Суд указал, что двукратное осуществление переводов с промежутком в несколько часов через кассу банка по реквизитам, предоставленным самой истицей, вызывает сомнения относительно ее неосведомленности о получателе средств.

Решение суда

Суд отказал в удовлетворении иска полностью.

Уплаченный истицей судебный сбор суд оставил за ней.

Решение принято заочно, поскольку ответчица не явилась в суд и не подала отзыв на иск.

