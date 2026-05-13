У якому випадку ТЦК може відмовити у відстрочці, якщо у військовозобов’язаного є сестра: висновки суду

Суд розмежував випадки догляду за власними батьками та батьками дружини чи чоловіка при оформленні відстрочки.

Фото: Звягельський районний ТЦК та СП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Одеський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що ТЦК неправомірно відмовив військовозобов’язаному у відстрочці через догляд за матір’ю, яка потребує постійної сторонньої допомоги. Причиною відмови стала наявність у чоловіка сестри, яка, на думку ТЦК, також могла здійснювати догляд.

Суд зазначив, що для отримання відстрочки у зв’язку з доглядом за власними батьками закон не передбачає обов’язку подавати документи про неможливість здійснення такого догляду іншими працездатними родичами.

Позивач надав медичні документи про потребу матері у постійному догляді, акт про здійснення догляду та рішення про призначення компенсації за догляд на непрофесійній основі. Попри це, комісія ТЦК відмовила у відстрочці, пославшись на відсутність документів щодо неможливості догляду з боку сестри.

Суд визнав таку відмову протиправною, скасував рішення комісії ТЦК та зобов’язав повторно розглянути заяву про надання відстрочки.

Обставини справи №420/2811/26

Військовозобов’язаний перебував на обліку в ТЦК та у січні 2026 року подав через ЦНАП заяву про надання відстрочки від мобілізації за пунктом 9 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Підставою він вказав постійний догляд за матір’ю, яка має другу групу інвалідності та за висновками лікарів потребує стороннього догляду.

Разом із заявою чоловік подав довідку МСЕК про інвалідність матері, висновок ЛКК про потребу у постійному догляді, акт про встановлення факту здійснення догляду, рішення органу місцевого самоврядування про призначення компенсації за догляд та документи, що підтверджують родинні зв’язки.

Комісія ТЦК відмовила у відстрочці. У повідомленні зазначалося, що в реєстрі актів цивільного стану виявлено запис про сестру позивача, яка «може здійснювати догляд» за матір’ю, однак документів про неможливість такого догляду з її боку заявник не надав.

Позивач оскаржив це рішення до суду. Він наголошував, що закон та Порядок №560 не містять вимоги доводити неможливість догляду іншими родичами у випадку, коли військовозобов’язаний доглядає саме за своїми батьками.

Позиція ТЦК

Відповідач заперечував проти позову та стверджував, що подані документи були неповними та містили суперечності. Також у ТЦК зазначили, що позивач двічі звертався за відстрочкою, використовуючи різні підстави.

Відповідач вважав, що позивач мав надати документи, які підтверджують неможливість здійснення догляду сестрою.

Що встановив суд

Суд проаналізував пункт 9 частини 1 статті 23 Закону №3543-XII та Порядок №560.

У рішенні зазначено, що для отримання відстрочки у зв’язку з доглядом за власними батьками військовозобов’язаний має підтвердити факт родинних відносин, потребу особи у постійному догляді та сам факт здійснення такого догляду.

Водночас вимога щодо відсутності інших працездатних членів сім’ї стосується іншої ситуації — коли військовозобов’язаний доглядає за батьками дружини або чоловіка.

Суд окремо підкреслив, що у переліку документів, визначеному додатком 5 до Порядку №560, немає вимоги подавати докази неможливості догляду з боку братів чи сестер у разі догляду за власною матір’ю або батьком.

Тому суд дійшов висновку, що ТЦК помилково застосував вимогу щодо підтвердження неможливості догляду іншими членами сім’ї, яка у цьому випадку законом не передбачена.

Висновки суду

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправними та скасував рішення комісії ТЦК, оформлене протоколом №3 від 15 січня 2026 року, а також повідомлення про відмову у наданні відстрочки.

Водночас суд не став самостійно надавати відстрочку, наголосивши, що питання оформлення відстрочки належить до компетенції ТЦК. Натомість комісію зобов’язали повторно розглянути заяву позивача з урахуванням правової оцінки, наданої судом.

Крім того, суд стягнув із відповідача на користь позивача понад 1064 грн судового збору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.