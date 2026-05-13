  1. В Україні

Петиція до Президента проти нового Цивільного кодексу за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів

10:00, 13 травня 2026
Петиція стосується законопроєкту 15150, який Верховна Рада ухвалила за основу.
Електронна петиція із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу України менш ніж за добу набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Станом на 12 травня вона зібрала понад 27 тисяч підписів.

Петиція № 22/264376-еп стосується законопроєкту № 15150, який було зареєстровано у Верховній Раді 9 квітня 2026 року.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України. Рішення підтримали 254 народні депутати.

Документ пропонує системний перегляд приватного права у дев’яти книгах, що охоплюватимуть особисті, речові, сімейні, спадкові та міжнародні приватні відносини.

На думку авторки петиції, новий Цивільний кодекс може містити норми, які можуть суперечити правам людини, принципу верховенства права та євроінтеграційному курсу України. Авторка закликає Президента України втрутитися у ситуацію та не допустити ухвалення документа у нинішній редакції.

Серед найбільш суперечливих положень петиція називає норми про розлучення, а також використання у тексті кодексу поняття «доброзвичайність», яке, на думку авторки, є юридично невизначеним і може створити простір для зловживань.

Також авторка звертає увагу і на інші положення, які вимагають доопрацювань.

У петиції Президента України просять:

  • звернутися до Верховної Ради із проханням зняти законопроєкт з розгляду;
  • ветувати законодавчу ініціативу у разі його ухвалення документу;
  • ініціювати підготовку нових змін до цивільного законодавства спільно з правозахисниками та експертним середовищем.

Після набрання необхідної кількості голосів (25 тисяч підписів) петицію має розглянути Президент України.

Перед цим Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що інформація про запровадження у новому Кодексі примусового примирення подружжя при розлученні і повернення до «домострою» є маніпуляцією.

Крім того, Голова Верховної Ради заявив, що норми про «право на забуття» у проєкті нового Цивільного кодексу № 15150 не стосуються обмеження свободи слова та не дадуть можливості публічним особам уникати журналістських розслідувань.

Також Руслан Стефанчук для розбору маніпуляцій до законопроєкту № 15150 прокоментував поширені зауваження щодо нових оціночних понять у цивільному праві.

Зокрема, він заявив, що термін «доброзвичайність», який з’явився у проєкті нового Цивільного кодексу, покликаний замінити застарілу пострадянську правову конструкцію та відповідає європейським стандартам. Стефанчук пояснив, що йдеться про термін, який відображає загальноєвропейський стандарт boni mores, що вже використовується в цивільному законодавстві країн ЄС, зокрема Німеччини, Франції та Нідерландів.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Цивільному кодексі вперше пропишуть правила спростування поширеної в інтернеті інформації.

Крім того, новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.

Верховна Рада України Україна петиція цивільний кодекс Володимир Зеленський

