Руслан Стефанчук пояснив норму про «примусове примирення» подружжя при розлученні

11:29, 12 травня 2026
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що інформація про запровадження у новому Кодексі примусового примирення подружжя при розлученні і повернення до «домострою» є маніпуляцією.

За його словами, механізм примирення строком до шести місяців уже існує у чинному Сімейному кодексі України та застосовується судами.

«Це відверта маніпуляція. Механізм примирення (до 6 місяців) існує і зараз у чинному Сімейному кодексі. Суди застосовують його щодня», — зазначив Стефанчук.

Водночас він наголосив, що у новому Кодексі планують передбачити додаткові винятки для захисту прав подружжя та дітей.

Зокрема:

  • якщо є взаємна згода на розлучення та малолітні діти — строк примирення не перевищуватиме одного місяця;
  • у випадках домашнього насильства механізм примирення застосовуватися не буде.

За словами Стефанчука, такі зміни мають зробити процедуру розлучення безпечнішою.

Крім того, Голова Верховної Ради заявив, що норми про «право на забуття» у проєкті нового Цивільного кодексу № 15150 не стосуються обмеження свободи слова та не дадуть можливості публічним особам уникати журналістських розслідувань.

Також Руслан Стефанчук для розбору маніпуляцій до законопроєкту № 15150 прокоментував поширені зауваження щодо нових оціночних понять у цивільному праві.

Зокрема, він заявив, що термін «доброзвичайність», який з’явився у проєкті нового Цивільного кодексу, покликаний замінити застарілу пострадянську правову конструкцію та відповідає європейським стандартам. Стефанчук пояснив, що йдеться про термін, який відображає загальноєвропейський стандарт boni mores, що вже використовується в цивільному законодавстві країн ЄС, зокрема Німеччини, Франції та Нідерландів.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Цивільному кодексі вперше пропишуть правила спростування поширеної в інтернеті інформації.

Крім того, новий проєкт Цивільного кодексу України № 15150, який містить низку новел, зокрема щодо врегулювання питань посмертного батьківства.

