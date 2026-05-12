Руслан Стефанчук объяснил норму о «принудительном примирении» супругов при разводе

По словам Стефанчука, такие изменения не возвращают прошлое, а делают процесс более безопасным.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информация о введении в новом Кодексе принудительного примирения супругов при разводе и возвращении к «домострою» является манипуляцией.

По его словам, механизм примирения сроком до шести месяцев уже существует в действующем Семейном кодексе Украины и применяется судами.

«Это откровенная манипуляция. Механизм примирения (до 6 месяцев) существует и сейчас в действующем Семейном кодексе. Суды применяют его ежедневно», — отметил Стефанчук.

В то же время он подчеркнул, что в новом Кодексе планируют предусмотреть дополнительные исключения для защиты прав супругов и детей.

В частности:

если есть взаимное согласие на развод и малолетние дети — срок примирения не будет превышать одного месяца;

в случаях домашнего насилия механизм примирения применяться не будет.

По словам Стефанчука, такие изменения должны сделать процедуру развода более безопасной.

Кроме того, Председатель Верховной Рады заявил, что нормы о «праве на забвение» в проекте нового Гражданского кодекса № 15150 не касаются ограничения свободы слова и не дадут возможности публичным лицам избегать журналистских расследований.

Также Руслан Стефанчук в рамках разъяснения манипуляций по законопроекту № 15150 прокомментировал распространенные замечания относительно новых оценочных понятий в гражданском праве.

В частности, он заявил, что термин «доброзвичайность», появившийся в проекте нового Гражданского кодекса, призван заменить устаревшую постсоветскую правовую конструкцию и соответствует европейским стандартам. Стефанчук пояснил, что речь идет о термине, отражающем общеевропейский стандарт boni mores, который уже используется в гражданском законодательстве стран ЕС, в частности Германии, Франции и Нидерландов.

