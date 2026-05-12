  1. В Украине

Руслан Стефанчук объяснил норму о «принудительном примирении» супругов при разводе

11:29, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По словам Стефанчука, такие изменения не возвращают прошлое, а делают процесс более безопасным.
Руслан Стефанчук объяснил норму о «принудительном примирении» супругов при разводе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информация о введении в новом Кодексе принудительного примирения супругов при разводе и возвращении к «домострою» является манипуляцией.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, механизм примирения сроком до шести месяцев уже существует в действующем Семейном кодексе Украины и применяется судами.

«Это откровенная манипуляция. Механизм примирения (до 6 месяцев) существует и сейчас в действующем Семейном кодексе. Суды применяют его ежедневно», — отметил Стефанчук.

В то же время он подчеркнул, что в новом Кодексе планируют предусмотреть дополнительные исключения для защиты прав супругов и детей.

В частности:

  • если есть взаимное согласие на развод и малолетние дети — срок примирения не будет превышать одного месяца;
  • в случаях домашнего насилия механизм примирения применяться не будет.

По словам Стефанчука, такие изменения должны сделать процедуру развода более безопасной.

Кроме того, Председатель Верховной Рады заявил, что нормы о «праве на забвение» в проекте нового Гражданского кодекса № 15150 не касаются ограничения свободы слова и не дадут возможности публичным лицам избегать журналистских расследований.

Также Руслан Стефанчук в рамках разъяснения манипуляций по законопроекту № 15150 прокомментировал распространенные замечания относительно новых оценочных понятий в гражданском праве.

В частности, он заявил, что термин «доброзвичайность», появившийся в проекте нового Гражданского кодекса, призван заменить устаревшую постсоветскую правовую конструкцию и соответствует европейским стандартам. Стефанчук пояснил, что речь идет о термине, отражающем общеевропейский стандарт boni mores, который уже используется в гражданском законодательстве стран ЕС, в частности Германии, Франции и Нидерландов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

развод гражданский кодекс Руслан Стефанчук

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Могут ли заблокировать счет за необновление военно-учетных данных — разъяснение процедуры

Неуплата штрафа ТЦК за необновление военно-учетных данных может стать основанием для блокировки банковских счетов.

Заправили бензин вместо дизеля: кто отвечает за испорченный автомобиль — водитель или АЗС

Ошибочная заправка автомобиля неправильным топливом может обернуться не только дорогим ремонтом, но и судебным спором об ответственности между водителем и АЗС.

Неприбыльные организации обяжут перерегистрироваться: проект изменений в Налоговый кодекс Минфина

Реформа вводит принципиально новую категорию «непредпринимательских обществ», которая заменяет понятие некоммерческих организаций.

В Украине впервые проведут комплексную оценку эффективности АРМА по новой методике

Утверждены критерии и методика оценки эффективности АРМА — как будут проверять работу агентства.

Верховный Суд объяснил, почему нельзя увольнять «карантинных» госслужащих без предложения вакансий

Верховный Суд в деле разъяснил, обязано ли государство трудоустраивать госслужащих, работавших по срочным карантинным контрактам, при сокращении штата.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]