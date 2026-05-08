«Право на забвение» в новом Гражданском кодексе не позволит чиновникам «чистить» биографии

17:20, 8 мая 2026
Проект нового Гражданского кодекса не предусматривает возможности удалять общественно важную информацию или материалы журналистских расследований.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что нормы о «праве на забвение» в проекте нового Гражданского кодекса № 15150 не касаются ограничения свободы слова и не дадут возможности публичным лицам избегать журналистских расследований.

По его словам, вокруг документа распространяется ложное утверждение о том, что новый Гражданский кодекс якобы позволит должностным лицам «удалять» упоминания о себе или скрывать неудобную информацию.

Стефанчук пояснил, что «право на забвение» является одним из базовых стандартов защиты прав человека в Европейском Союзе и закреплено в статье 17 регламента ЕС о защите персональных данных — GDPR. Именно этот подход, по его словам, и заложен в проект нового Гражданского кодекса Украины.

В то же время спикер парламента подчеркнул, что право на забвение имеет четко определенные исключения. В частности, оно не применяется:

  • если информация необходима для реализации свободы слова и журналистской деятельности;
  • если речь идет о публичных лицах в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
  • если информация имеет архивную, историческую или научную ценность.

Стефанчук подчеркнул, что ни один чиновник не сможет использовать этот механизм, чтобы «подчистить» свою биографию.

Он также отметил, что предложенная норма направлена прежде всего на защиту приватности обычных граждан и соответствует практике Европейского суда по правам человека, который неоднократно принимал решения в пользу права человека на забвение.

Также спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в рамках разъяснения манипуляций по законопроекту № 15150 прокомментировал распространенные замечания относительно новых оценочных понятий в гражданском праве.

В частности, он заявил, что термин «доброзвичайность», появившийся в проекте нового Гражданского кодекса, призван заменить устаревшую постсоветскую правовую конструкцию и соответствует европейским стандартам. Стефанчук пояснил, что речь идет о термине, отражающем общеевропейский стандарт boni mores, который уже используется в гражданском законодательстве стран ЕС, в частности Германии, Франции и Нидерландов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

гражданский кодекс

