Петиция к Президенту против нового Гражданского кодекса за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов

Электронная петиция с призывом не допустить принятия нового Гражданского кодекса Украины менее чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. По состоянию на 12 мая она собрала более 27 тысяч подписей.

Петиция № 22/264376-еп касается законопроекта № 15150, который был зарегистрирован в Верховной Раде 9 апреля 2026 года.

Напомним, что Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины. Решение поддержали 254 народных депутата.

Документ предлагает системный пересмотр частного права в девяти книгах, которые будут охватывать личные, вещные, семейные, наследственные и международные частные отношения.

По мнению автора петиции, новый Гражданский кодекс может содержать нормы, которые могут противоречить правам человека, принципу верховенства права и евроинтеграционному курсу Украины. Автор призывает Президента Украины вмешаться в ситуацию и не допустить принятия документа в нынешней редакции.

Среди наиболее противоречивых положений петиция называет нормы о разводе, а также использование в тексте кодекса понятия «доброзвычайность», которое, по мнению автора, является юридически неопределенным и может создать пространство для злоупотреблений.

Также автор обращает внимание и на другие положения, требующие доработки.

В петиции Президента Украины просят:

обратиться к Верховной Раде с просьбой снять законопроект с рассмотрения;

ветировать законодательную инициативу в случае принятия документа;

инициировать подготовку новых изменений в гражданское законодательство совместно с правозащитниками и экспертным сообществом.

После набора необходимого количества голосов (25 тысяч подписей) петицию должен рассмотреть Президент Украины.

Перед этим Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что информация о введении в новом Кодексе принудительного примирения супругов при разводе и возвращении к «домострою» является манипуляцией.

Также Руслан Стефанчук в рамках разъяснения манипуляций по законопроекту № 15150 прокомментировал распространенные замечания относительно новых оценочных понятий в гражданском праве.

В частности, он заявил, что термин «доброзвичайность», появившийся в проекте нового Гражданского кодекса, призван заменить устаревшую постсоветскую правовую конструкцию и соответствует европейским стандартам. Стефанчук пояснил, что речь идет о термине, отражающем общеевропейский стандарт boni mores, который уже используется в гражданском законодательстве стран ЕС, в частности Германии, Франции и Нидерландов.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

