Що на порядку денному Верховної Ради 13 травня: перелік законопроєктів

10:14, 13 травня 2026
Верховна Рада 13 травня зібралася на пленарне засідання.
Верховна Рада зібралася 13 травня на пленарному засідання планує розглянути низку законопроєктів.

План Парламенту на сьогодні:

№15129 — Проєкт Постанови про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2025 році

Перше читання

№13181 — Проєкт Закону про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15029 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" щодо військового прощального ритуалу

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15188 — Проєкт Постанови про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Волноваському та Маріупольському районах Донецької області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

№15227 — Проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей щодо вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та консолідації зусиль для реагування на порушення прав і свобод людини російською федерацією на тимчасово окупованих територіях України

№15056 — Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про запобігання корупції" у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях

Перше читання

№14149 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України

№14149-1 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення конкурсного відбору на посаду судді Конституційного Суду України

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15167 — Проєкт Закону про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету

Перше читання

№14264 — Проєкт Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо утворення та функціонування спеціалізованих спортивних класів

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15053 — Проєкт Постанови про встановлення Дня української музики

Проєкти постанов

№15179 — Проєкт Постанови про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів

№15219 — Проєкт Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів

Перше читання

№14245 — Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини

