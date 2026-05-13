Что в повестке дня Верховной Рады 13 мая: перечень законопроектов
Верховная Рада собралась 13 мая на пленарное заседание и планирует рассмотреть ряд законопроектов.
План Парламента на сегодня:
№15129 — Проект Постановления о ежегодном докладе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине в 2025 году
Первое чтение
№13181 — Проект Закона об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека
Для включения в повестку дня и принятия решения
№15029 — Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Статуте гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного прощального ритуала
Для включения в повестку дня и принятия решения
№15188 — Проект Постановления об осуществлении начальниками военных администраций населенных пунктов в Волновахском и Мариупольском районах Донецкой области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения"
№15227 — Проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям и парламентским ассамблеям относительно почтения памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и консолидации усилий для реагирования на нарушения прав и свобод человека российской федерацией на временно оккупированных территориях Украины
№15056 — Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О предотвращении коррупции" в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях
Первое чтение
№14149 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования конкурсного отбора на должность судьи Конституционного Суда Украины
№14149-1 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования конкурсного отбора на должность судьи Конституционного Суда Украины
Для включения в повестку дня и принятия решения
№15167 — Проект Закона о внесении изменений в раздел VI Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления военного сбора в специальный фонд государственного бюджета
Первое чтение
№14264 — Проект Закона о внесении изменения в статью 26 Закона Украины "О физической культуре и спорте" относительно создания и функционирования специализированных спортивных классов
Для включения в повестку дня и принятия решения
№15053 — Проект Постановления об установлении Дня украинской музыки
Проекты постановлений
№15179 — Проект Постановления об отчете Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов
№15219 — Проект Постановления о создании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов
Первое чтение
№14245 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно повышения эффективности контроля за производством и оборотом табачного сырья
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.