У Києві група податківців перетворила держсервіси на інструмент нелегального заробітку і підробила тисячі електронних підписів

За вказівкою організатора податківці генерували КЕП на основі паспортних даних громадян, які перебувають у зоні окупації.

Шевченківський районний суд столиці 30 березня 2026 року затвердив угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні про масштабну схему несанкціонованого втручання в державні реєстри. Справа розслідувалася за матеріалами СБУ та внутрішньої безпеки ДПС.

Судовий розгляд справи № 761/2114/26 розкрив деталі зухвалої схеми, організованої високопосадовцями Державної податкової служби. Головна обвинувачена — інспекторка першого відділу Управління реєстрації користувачів ГУ ДПС у м. Києві — визнала, що протягом 2024–2025 років була частиною злочинної вертикалі, яка перетворила державні сервіси на інструмент нелегального заробітку.

Організована група посадовців Державної податкової служби протягом року в обхід системи безпеки створила понад 9 000 фіктивних електронних підписів. Готові файли ключів разом із паролями пересилалися замовникам через звичайну електронну пошту.

Згідно з матеріалами справи № 761/2114/26, ідеологом злочинної схеми виступив головний державний інспектор профільного управління ДПС України. Розуміючи складність процедури генерації кваліфікованого електронного підпису (КЕП), яка за законом вимагає особистої присутності заявника та пред’явлення оригіналів документів, він залучив до справи колег — інспекторів з київського управління ДПС.

Злочинна група діяла як злагоджений механізм:

Організатор отримував персональні дані (паспорти та РНОКПП) пенсіонерів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Виконавці, маючи офіційний доступ до спеціалізованого ПЗ «ІІТ ЦСК «Адміністратор реєстрації», вносили зміни до системи. Вони створювали цифрові ключі на осіб, які фізично не могли з’явитися до пунктів надання послуг.

Масштаб діяльності групи вражає своєю системністю. У ході внутрішніх перевірок та слідчих дій було встановлено кількість незаконно згенерованих КЕП за період з березня 2024 року по липень 2025 року:

7 549 одиниць — згенеровано однією з учасниць групи у робочому кабінеті на Львівській площі. 1 157 одиниць — створено обвинуваченою інспекторкою ГУ ДПС у м. Києві. 314 одиниць — особисто згенеровано організатором схеми.

Використання тисяч чужих цифрових підписів дозволяло замовникам схеми отримувати повний доступ до електронних кабінетів громадян, розпоряджатися їхніми соціальними виплатами, здійснювати перереєстрацію майна або проводити фіктивні фінансові операції від їхнього імені.

Дії учасників групи кваліфіковані за:

Ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2: Несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, вчинене організованою групою.

Ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362: Несанкціонована зміна інформації, що обробляється в комп'ютерних мережах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, у складі організованої групи.

Суд призначив засудженій наступне покарання:

За сукупністю злочинів (несанкціонована зміна інформації та розповсюдження даних з обмеженим доступом): 5 років позбавлення волі.

Додаткове покарання: заборона обіймати посади в органах влади, пов’язані з роботою в комп’ютерних мережах, строком на 2 роки.

Реальне відбування: на підставі ст. 75 КК України жінку звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Автор: Тарас Лученко

