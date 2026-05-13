В Киеве группа налоговиков превратила госсервисы в инструмент нелегального заработка и подделала тысячи электронных подписей

По указанию организатора налоговики генерировали КЭП на основе паспортных данных граждан, находящихся в зоне оккупации.

Шевченковский районный суд столицы 30 марта 2026 года утвердил соглашение о признании виновности в уголовном производстве о масштабной схеме несанкционированного вмешательства в государственные реестры. Дело расследовалось по материалам СБУ и внутренней безопасности ГНС.

Судебное разбирательство дела № 761/2114/26 раскрыло детали дерзкой схемы, организованной высокопоставленными чиновниками Государственной налоговой службы. Главная обвиняемая — инспектор первого отдела Управления регистрации пользователей ГУ ГНС в г. Киеве — признала, что в течение 2024–2025 годов была частью преступной вертикали, превратившей государственные сервисы в инструмент нелегального заработка.

Организованная группа должностных лиц Государственной налоговой службы в течение года в обход системы безопасности создала более 9 000 фиктивных электронных подписей. Готовые файлы ключей вместе с паролями пересылались заказчикам через обычную электронную почту.

Согласно материалам дела № 761/2114/26, идеологом преступной схемы выступил главный государственный инспектор профильного управления ГНС Украины. Понимая сложность процедуры генерации квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая по закону требует личного присутствия заявителя и предъявления оригиналов документов, он вовлек в дело коллег — инспекторов из киевского управления ГНС.

Преступная группа действовала как слаженный механизм:

Организатор получал персональные данные (паспорта и РНУКПН) пенсионеров, оставшихся на временно оккупированных территориях.

Исполнители, имея официальный доступ к специализированному ПО «ИИТ ЦСК «Администратор регистрации», вносили изменения в систему. Они создавали цифровые ключи на лиц, которые физически не могли явиться в пункты оказания услуг.

Масштаб деятельности группы поражает своей системностью. В ходе внутренних проверок и следственных действий было установлено количество незаконно сгенерированных КЭП за период с марта 2024 года по июль 2025 года:

7 549 единиц — сгенерировано одной из участниц группы в рабочем кабинете на Львовской площади.

1 157 единиц — создано обвиняемой инспекторшей ГУ ГНС в г. Киеве.

314 единиц — лично сгенерировано организатором схемы.

Использование тысяч чужих цифровых подписей позволяло заказчикам схемы получать полный доступ к электронным кабинетам граждан, распоряжаться их социальными выплатами, осуществлять перерегистрацию имущества или проводить фиктивные финансовые операции от их имени.

Действия участников группы квалифицированы по:

Ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-2: Несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, совершенное организованной группой.

Ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362: Несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в компьютерных сетях, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, в составе организованной группы.

Суд назначил осужденной следующее наказание:

По совокупности преступлений (несанкционированное изменение информации и распространение данных с ограниченным доступом): 5 лет лишения свободы.

Дополнительное наказание: запрет занимать должности в органах власти, связанные с работой в компьютерных сетях, сроком на 2 года.

Реальное отбывание: на основании ст. 75 УК Украины женщина освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Автор: Тарас Лученко

