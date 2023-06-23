Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обмінники будуть штрафувати до 17 тисяч грн за незаконну відмову обміняти валюту

Народні депутати пропонують ввести штрафи для обмінників за незаконну відмову або встановлення незаконних обмежень при купівлі у громадян доларів чи євро.

Кабмін опублікував зміни щодо оплати праці держслужбовців на прифронтових територіях

Кабмін вирішив уточнити, що на поліцейських та військовослужбовців не розповсюджуються підвищені оклади на територіях активних чи можливих бойових дій.

Мін’юст пропонує змінити правила сплати судового збору у справах про банкрутство, що збільшать бюджет судової влади

Бізнесу, який перебуває у судових процедурах банкрутства, можуть надати право на звільнення від сплати судового збору.

На виконання угоди з МВФ: Депутати підтримали законопроєкт про обмеження на перегляд держбюджету

Бюджетний комітет рекомендує депутатам схвалити за основу законопроєкт, яким зокрема пропонується повернути законодавчі обмеження на внесення змін до державного бюджету.

  1. В Україні

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізький АЕС: МВС дало перші інструкції

12:15, 23 червня 2023
Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.
В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізький АЕС: МВС дало перші інструкції

Від п’ятниці, 23 червня, в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту рф на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, до роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

«Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки», – сказав Клименко.

Він зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

Найближчими днями, буде проведено навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів.

Водночас населенню потрібно знати, що на час «ситуації, яка може виникнути», люди не повинні виходити з укриттів без команди. Кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

«Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби», – сказав він.

Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом, сказав очільник МВС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.

«Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ...» – сказав Клименко.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Яна Глущенко
    Яна Глущенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду