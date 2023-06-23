В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізький АЕС: МВС дало перші інструкції

Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

Від п’ятниці, 23 червня, в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту рф на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, до роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

«Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки», – сказав Клименко.

Він зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

Найближчими днями, буде проведено навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів.

Водночас населенню потрібно знати, що на час «ситуації, яка може виникнути», люди не повинні виходити з укриттів без команди. Кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

«Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби», – сказав він.

Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом, сказав очільник МВС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.

«Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ...» – сказав Клименко.

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