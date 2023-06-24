У ПФУ пояснили, чи можна отримувати соцдопомогу по інвалідності з дитинства і пенсію по втраті годувальника одночасно

У Пенсійному фонді надали роз'яснення щодо можливих виплат людині, яка має встановлену з дитинства інвалідність.

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У Пенсійному фонді пояснили, чи може людина з інвалідністю з дитинства, яка одержує відповідну соціальну допомогу в органах соціального захисту населення, отримувати пенсію по втраті годувальника.

У фонді зазначили, що особа з інвалідністю з дитинства, якій інвалідність встановлено у віці до 18 років та яка отримує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», може отримувати за наявності права і пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

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