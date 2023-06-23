На Харківщині чоловік підняв російську міну і ледве не загинув

На Харківщині міна здетонувала у руках чоловіка.

Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що у Чугуївському районі місцевий житель підірвався на міні. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Інцидент стався на території Печенізької громади. 73-річний житель села Артемівка, перебуваючи в лісі, підняв міну «Пелюстка», яка здетонувала у нього в руках.

За даними медиків, потерпілий отримав множинні уламкові поранення обличчя, м'яких тканин.

Наразі чоловік перебуває у лікарні, його стан задовільний», - сказано у повідомленні.

Також у відомстві нагадали, що в жодному разі не можна торкатися вибухонебезпечних предметів. У разі їх виявлення необхідно проінформувати ДСНС за номером 101 або поліцію – 102.

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