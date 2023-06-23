З 15 липня власники пошкодженого внаслідок підтоплення житла зможуть отримати грошову допомогу через Дію

Триває робота комісій з обстеження житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок підриву Каховської ГЕС. Власники пошкоджених жител мають можливість отримати компенсацію за допомогою послуги єВідновлення.

Фото з відкритих джерел

Робота комісій з обстеження житла, пошкодженого або зруйнованого внаслідок підриву Каховської ГЕС триває. Наразі вони створені у 8 найбільш постраждалих громадах. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

У відомстві нагадують, що до компетенції комісій належить обстеження будинків, складання актів, внесення результатів до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та розрахунок сум компенсацій мешканцям.

Власники житла мають особисто допустити комісії для обстеження квартир і будинків та надати правовстановлюючі документи. У разі знищення документів внаслідок затоплення, їх потрібно відновити, звернувшись до центрів надання адмінпослуг, щоб отримати інформацію з Реєстру речових прав на нерухоме майно, або до органів місцевої влади.

Також жителі, житло, яких постраждало від підтоплення, незабаром зможуть отримати виплати за допомогою послуги єВідновлення у застосунку Дія.

До вступу в дію постійного порядку надання компенсацій працюватиме тимчасова спрощена процедура, додають у міністерстві.

Подання заяв відбуватиметься у паперовому вигляді безпосередньо через представників органів місцевого самоврядування, а з 15 липня – також через застосунок Дія.

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