С 15 июля владельцы поврежденного в результате подтопления жилья смогут получить денежную помощь через Дію

Продолжается работа комиссий по обследованию жилья, поврежденного или разрушенного в результате подрыва Каховской ГЭС. Владельцы поврежденных жилищ имеют возможность получить компенсацию с помощью услуги єВідновлення.

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Работа комиссий по обследованию жилья, поврежденного или разрушенного в результате подрыва Каховской ГЭС продолжается. В настоящее время они созданы в 8 наиболее пострадавших общинах. Об этом сообщает Минреинтеграции.



В ведомстве напоминают, что в компетенцию комиссий входит обследование домов, составление актов, внесение результатов в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества и расчет сумм компенсаций жильцам.



Владельцы жилья должны лично допустить комиссии по обследованию квартир и домов и предоставить правоустанавливающие документы.

В случае уничтожения документов в результате затопления, их нужно восстановить, обратившись в центры предоставления админуслуг, чтобы получить информацию из Реестра прав на недвижимое имущество, или в органы местной власти.



Также жители, жилье, которых пострадало от подтопления, в скором времени смогут получить выплаты с помощью услуги єВідновлення в приложении Дія.



До вступления в действие постоянного порядка предоставления компенсаций будет работать упрощенная временная процедура, добавляют в министерстве.



Представление заявлений будет происходить в бумажном виде непосредственно через представителей органов местного самоуправления, а с 15 июля – также через приложение Дія.

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