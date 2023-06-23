На Харьковщине мужчина поднял российскую мину и чуть не погиб

Мина сдетонировала в руках мужчины.

Харьковская областная военная администрация сообщила, что в Чугуевском районе местный житель взорвался на мине. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Инцидент произошел на территории Печенежской общины. 73-летний житель села Артемовка, находясь в лесу, поднял мину «Лепесток», которая сдетонировала у него в руках.

По данным медиков, потерпевший получил множественные обломочные ранения лица, мягких тканей.

В настоящее время мужчина находится в больнице, его состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что ни в коем случае нельзя касаться взрывоопасных предметов. В случае их обнаружения необходимо проинформировать ГСЧС по номеру 101 или полицию – 102.

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