В ПФУ объяснили, можно ли получать соцпомощь по инвалидности с детства и пенсию по потере кормильца одновременно

В Пенсионном фонде предоставили разъяснения о возможных выплатах человеку, который имеет установленную с детства инвалидность.

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В Пенсионном фонде объяснили, может ли человек с инвалидностью с детства, получающий соответствующую социальную помощь в органах социальной защиты населения, получать пенсию по потере кормильца.

В фонде отметили, что лицо с инвалидностью с детства, которому инвалидность установлена в возрасте до 18 лет и получает государственную социальную помощь в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», может получать при наличии права и пенсию в связи с утратой кормильца.

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