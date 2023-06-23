В Украине развернули штабы на случай теракта на Запорожской АЭС: МВД дало первые инструкции

Речь идет о 200-километровой зоне вокруг ЗАЭС.

С пятницы, 23 июня, в Украине начинают работу штабы, развернутые на случай теракта РФ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, к работе штабов привлечены энергетики, представители ГСЧС, полиция, медики. Речь идет о 200-километровой зоне вокруг ЗАЭС.

«Мы будем четко давать все указания и все правила поведения», - сказал Клименко.

Он отметил, что все оборудование для измерения радиации, которое есть у Украины, готово к использованию.

В ближайшие дни будет проведена учеба с перекрытием дорог, развертыванием санитарных блокпостов.

В то же время, населению нужно знать, что на время «ситуации, которая может возникнуть», люди не должны выходить из укрытий без команды. Каждый гражданин должен закрыться в своем помещении, закрыть вентиляцию, выключить кондиционеры. Также нужно уплотнить все отверстия, имеющиеся в домах или квартирах, влажной тканью или скотчем.

Если человек находится на улице, он должен использовать респиратор или медицинскую маску.

«Что касается ЗАЭС. Тот радиоактивный фон, который возможно после любых мероприятий в воздухе, будет сохраняться примерно одни сутки. На 80% мы снизим радиоактивный фон именно в течение суток», – сказал он.

Все граждане, которые захотят уехать с этой территории, будут обеспечены соответствующим транспортом, сказал глава МВД. По его расчетам, это около 500 тысяч граждан.

«Это все, что нужно знать. И, конечно, смотреть СМИ...» – сказал Клименко.

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