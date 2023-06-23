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  1. В Україні

Шпигував за літаками ЗСУ і бронемашинами «MaxxPro»: затримали ще одного «крота»

13:37, 23 червня 2023
Чоловіка завербував кадровий співробітник фсб рф для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Шпигував за літаками ЗСУ і бронемашинами «MaxxPro»: затримали ще одного «крота»

Військова контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію у Житомирській області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного російського «крота» у лавах Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Зловмисник збирав для фсб розвіддані про технічний стан українських аеродромів та можливе їх використання бойовою авіацією ЗСУ.

Також він передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони.

Крім того, за вказівкою російської спецслужби їхній агент намагався виявити місця базування і переміщення іноземних бронетранспортерів «MaxxPro».

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника під час збору розвідінформації про українські військові об’єкти.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному з гарнізонів на півночі України.

Встановлено, що на початку травня цього року чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Для виконання завдань російської спецслужби їхній агент об’їжджав різні райони і приховано спостерігав за військовими об’єктами, а також намагався «в темну» використовувати своїх знайомих.

Для комунікації з фсб використовував месенджер «Телеграм», - сказано у повідомленні.

Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон з доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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