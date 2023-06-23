Шпионил за самолетами ВСУ и бронемашинами «MaxxPro»: задержали еще одного «крота»

Мужчину завербовал кадровый сотрудник фсб рф для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию в Житомирской области. В результате оперативных мероприятий разоблачен еще один российский «крот» в рядах Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

«Злоумышленник собирал для фсб разведданные о техническом состоянии украинских аэродромов и возможное их использование боевой авиацией ВСУ.

Также он передавал агрессору локации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Кроме того, по указанию российской спецслужбы, их агент пытался выявить места базирования и перемещения иностранных бронетранспортеров «MaxxPro».

Сотрудники Службы безопасности задержали вражеского приспешника во время сбора развединформации об украинских военных объектах.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, мобилизовавшийся в ряды ВСУ и проходивший службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Установлено, что в начале мая этого года мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

Для выполнения задач российской спецслужбы их агент объезжал разные районы и скрыто наблюдал за военными объектами, а также пытался «в темную» использовать своих знакомых.

Для коммуникации по фсб использовал мессенджер «Телеграмм», - говорится в сообщении.

Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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