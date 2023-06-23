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  1. В мире

Канадцы не смогут читать новости в Facebook и Instagram

20:37, 23 июня 2023
Meta планирует прекратить доступ к новостям в Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде после того, как закон об онлайн-новостях вступит в силу.
Канадцы не смогут читать новости в Facebook и Instagram
Фото: reuters.com

Meta планирует прекратить доступ к новостям в Facebook и Instagram для всех пользователей в Канаде, как только в этой стране вступит в силу одобренный парламентом закон, требующий от интернет-гигантов платить издателям новостей. Об этом пишет Reuters.

«Сегодня мы подтверждаем, что доступ к новостям в Facebook и Instagram будет прекращен для всех пользователей в Канаде после вступления в силу Акта об онлайн-новостях», — говорится в заявлении Meta.

Напомним, что 22 июня верхняя палата Сената одобрила законопроект об онлайн-новостях. Для того чтобы законопроект стал законом, его должен подписать генерал-губернатор, однако, отмечают в издании, это лишь формальность.

Данный законопроект был создан после жалоб канадской медиаиндустрии, недовольной тем, что технологические компании вытесняют медиа с рынка онлайн-рекламы.

Закон определяет правила, заставляющие такие платформы, как Facebook и Google, заключать коммерческие соглашения и платить издателям новостей за их контент.

Американские технологические компании заявили, что такие предложения неприемлемы для их бизнеса.

Facebook подчеркнул, что новости не приносят прибыли для компании и пользователи не используют эту платформу для того, чтобы почитать новости.

Google утверждает, что закон Канады шире законов, действующих в Австралии и Европе, — он устанавливает цену на ссылки на новости, отображаемые в результатах поиска, и может применяться к СМИ, не публикующим новости.

Гигант поисковых систем предложил пересмотреть законопроект, чтобы основой для оплаты было отображение контента новостей, а не ссылок, и указать, что право на вознаграждение имеют только компании, производящие новости и соблюдающие журналистские стандарты.

В настоящее время федеральное правительство Канады пока отказывается от предложений по внесению изменений.

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