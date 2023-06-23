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  1. У світі

Канадці не зможуть читати новини у Facebook та Instagram

20:37, 23 червня 2023
Meta планує припинити доступ до новин у Facebook і Instagram для всіх користувачів у Канаді після того, як закон про онлайн-новини набуде чинності.
Канадці не зможуть читати новини у Facebook та Instagram
Фото: reuters.com

Meta планує припинити доступ до новин у Facebook і Instagram для всіх користувачів у Канаді, як тільки у цій країні набуде чинності схвалений парламентом закон, який вимагає від інтернет-гігантів платити видавцям новин. Про це пише Reuters.

«Сьогодні ми підтверджуємо, що доступ до новин у Facebook і Instagram буде припинено для всіх користувачів у Канаді після набуття чинності Акту про онлайн-новини», — йдеться в заяві Meta.

Нагадаємо, що 22 червня верхня палата Сенату схвалила законопроєкт про онлайн-новини. Для того, щоб законопроєкт став законом, його має підписати генерал-губернатор, однак, зазначають у виданні, це лише формальність.

Даний законопроєкт було створено після скарг канадської медіаіндустрії, яка незадоволена тим, що технологічні компанії витісняють медіа з ринку онлайн-реклами.

Закон визначає правила, які змушують такі платформи, як Facebook і  Google, укладати комерційні угоди та платити видавцям новин за їхній контент.

Американські технологічні компанії водночас заявили, що пропозиції є неприйнятними для їхнього бізнесу.

Facebook наголосив, що новини не приносять прибутку для компанії, і користувачі не використовують цю платформу для того, щоб почитати новини.

Google стверджує, що закон Канади ширший за закони, чинні в Австралії та Європі, — він встановлює ціну на посилання на новини, які відображаються в результатах пошуку, і може застосовуватися до ЗМІ, які не публікують новин.

Гігант пошукових систем запропонував переглянути законопроєкт, щоб основою для оплати було відображення контенту новин, а не посилань, і вказати, що право на винагороду мають тільки компанії, що виробляють новини та дотримуються журналістських стандартів.

Наразі федеральний уряд Канади поки що відмовляється від пропозицій щодо внесення змін.

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