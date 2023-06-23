ДСА отримає від Господарського суду Полтавської області автомобіль Mercedes класу S

Автомобіль передадуть для «ефективного та раціонального використання державного майна», а також для «зміцнення матеріально-технічної бази».

Ілюстративне фото, джерело: auto.ria.com

Господарський суд Полтавської області 22 червня передав на баланс Територіального управління Державної судової адміністрації в Полтавській області седан марки MERСEDES-BENZ, модель S 320. Рік випуску – 1998.

Також, на баланс ТУ ДСА в Полтавській області передано чотири літні шини Michelin Pilot Primacy.

Як зазначено у наказі ДСА, автомобіль передано ТУ ДСА «з метою ефективного та раціонального використання державного майна», а також для «зміцнення матеріально-технічної бази і забезпечення належної організації роботи місцевих загальних судів Полтавської області».

З текстом наказу ДСА можна ознайомитися нижче.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.