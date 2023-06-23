Опубліковано «Настільну книгу судді» з матеріалами для розгляду справ про міжнародні злочини

Підготовку «Настільної книги» здійснювали українські судді та міжнародні експерти.

Національна школа суддів України розмістила на своєму сайті «Настільну книгу судді: матеріали для розгляду справ про міжнародні злочини», яку було створено у співпраці українських суддів з міжнародними й українськими експертами.

Методологію та зміст цієї «Настільної книги» було розроблено в партнерстві з Національною школою суддів України та Верховним Судом. Підготовку Настільної книги здійснювали українські судді та міжнародні експерти.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.