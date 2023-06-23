Опубликована «Настольная книга судьи» с материалами для рассмотрения дел о международных преступлениях

Подготовку «Настольной книги» осуществляли украинские судьи и международные эксперты.

Национальная школа судей Украины разместила на своем сайте «Настольную книгу судьи: материалы для рассмотрения дел о международных преступлениях», созданную в сотрудничестве украинских судей с международными и украинскими экспертами.

Методология и содержание этой «Настольной книги» были разработаны в партнерстве с Национальной школой судей Украины и Верховным Судом. Подготовку настольной книги осуществляли украинские судьи и международные эксперты.

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