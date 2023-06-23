Незаконно завладели землями стоимостью более 70 млн грн: в Житомирской области разоблачили схему, которую возглавил экс-чиновник Госгеокадастра

Разоблачен экс-чиновник Госгеокадастра, присвоивший почти треть земель местной общины на Житомирщине.

Служба безопасности Украины бывшего чиновника, ранее возглавлявшего Главное управление Госгеокадастра. По материалам дела, после увольнения он организовал незаконный механизм присвоения государственных лесных угодий в Житомирской области. Об этом сообщает СБУ.

«Злоумышленник незаконно вывел из коммунальной собственности почти 2 тыс. гектаров земли на общую сумму более 70 млн. грн. Это составляет фактически треть земель Барашевской территориальной общины.

Для реализации «схемы» организатор привлек четырех государственных регистраторов и землеустроителей, главу местного сельхозпредприятия и своего бывшего водителя.

Злоумышленники незаконно переоформляли гектары лесных угодий на подконтрольные коммерческие структуры частного агросектора.

Для этого вносили недостоверные сведения в государственные базы данных и имущественные реестры», — говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора отметили, что с марта 2020 по январь 2022 члены группировки приобрели семь предприятий. Завладели почти 1730 гектаров земли лесо- и сельскохозяйственного назначения. Их общая стоимость – более 70 млн. грн.

В ходе следственных действий в административном помещении регионального управления Госгеокадастра и в офисах частной компании одной из фигуранток обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств организатору сделки и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, по инициативе СБУ арестованы активы агропредприятия, фигурирующего в «схеме». Готовятся ходатайства о наложении ареста на имущество других участников преступления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.