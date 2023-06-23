Незаконно завладели землями стоимостью более 70 млн грн: в Житомирской области разоблачили схему, которую возглавил экс-чиновник Госгеокадастра

Служба безопасности Украины бывшего чиновника, ранее возглавлявшего Главное управление Госгеокадастра. По материалам дела, после увольнения он организовал незаконный механизм присвоения государственных лесных угодий в Житомирской области. Об этом сообщает СБУ.
«Злоумышленник незаконно вывел из коммунальной собственности почти 2 тыс. гектаров земли на общую сумму более 70 млн. грн. Это составляет фактически треть земель Барашевской территориальной общины.
Для реализации «схемы» организатор привлек четырех государственных регистраторов и землеустроителей, главу местного сельхозпредприятия и своего бывшего водителя.
Злоумышленники незаконно переоформляли гектары лесных угодий на подконтрольные коммерческие структуры частного агросектора.
Для этого вносили недостоверные сведения в государственные базы данных и имущественные реестры», — говорится в сообщении.
В Офисе Генпрокурора отметили, что с марта 2020 по январь 2022 члены группировки приобрели семь предприятий. Завладели почти 1730 гектаров земли лесо- и сельскохозяйственного назначения. Их общая стоимость – более 70 млн. грн.
В ходе следственных действий в административном помещении регионального управления Госгеокадастра и в офисах частной компании одной из фигуранток обнаружены документы с доказательствами незаконной деятельности.
На основании собранных доказательств организатору сделки и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме того, по инициативе СБУ арестованы активы агропредприятия, фигурирующего в «схеме». Готовятся ходатайства о наложении ареста на имущество других участников преступления.
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