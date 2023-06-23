Дуда призвал Запад остановить россию, потому что «она – дикий зверь, привыкший есть человеческое мясо»

Президент Польши указал на угрозу со стороны рф для бывших советских республик и рассказал, каким минимум видит справедливое завершение войны.

Фото: twitter ЄП

Президент Польши Анджей Дуда сравнил рф с диким зверем, который любит есть человеческое мясо, а также назвал условие справедливого завершения войны.

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

По словам Дуды, россию надо как можно быстрее остановить, ведь она может оправиться и попытаться захватить всю Украину, а также пойти войной на бывшие советские республики.

В этом контексте польский президент сравнил рф с диким зверем.

«Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его нужно просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с россией», – отметил он.

Дуда также рассказал, что справедливое завершение войны означает восстановление верховенства международного права, а международное право, по его словам, будет восстановлено тогда, когда россия будет вытеснена из всех оккупированных земель Украины.

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