Дуда призвал Запад остановить россию, потому что «она – дикий зверь, привыкший есть человеческое мясо»

Президент Польши Анджей Дуда сравнил рф с диким зверем, который любит есть человеческое мясо, а также назвал условие справедливого завершения войны.
Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.
По словам Дуды, россию надо как можно быстрее остановить, ведь она может оправиться и попытаться захватить всю Украину, а также пойти войной на бывшие советские республики.
В этом контексте польский президент сравнил рф с диким зверем.
«Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его нужно просто выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо. Так же и с россией», – отметил он.
Дуда также рассказал, что справедливое завершение войны означает восстановление верховенства международного права, а международное право, по его словам, будет восстановлено тогда, когда россия будет вытеснена из всех оккупированных земель Украины.
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