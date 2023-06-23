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  1. В Украине

Какие проверки работодателей проводит Гоструда во время войны: разъяснение

17:26, 23 июня 2023
На сегодняшний день частично восстановлено право проводить проверки, но исключительно на основании обращения работников о нарушении их трудовых прав.
Какие проверки работодателей проводит Гоструда во время войны: разъяснение

После начала полномасштабного вторжения в Украину Правительство приняло решение о прекращении на период военного положения проверок бизнеса, в частности, по вопросам законодательства о труде и охране труда. За это время бизнес должен был адаптироваться к работе в условиях войны. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Запорожской области Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по труду.

Для обеспечения трудовых прав работников инспекторы труда на протяжении всего периода военного положения проводили информационные посещения работодателей и оказывали консультационную поддержку. Но не все работодатели прислушивались к советам инспекторов труда.

В Гоструда обратилось более 27 тысяч граждан относительно различных нарушений, в частности, по неоформлению трудовых отношений, невыплате заработной платы, незаконному увольнению с работы или приостановке действия трудовых договоров. В этом году 1128 человек травмировались на работе, из них 151 работник погиб.

Обостряется вопрос о соблюдении сроков выплаты заработной платы работникам за проделанную работу. Только за период с 10 по 17 июня во время мониторинговых информационно-разъяснительных мероприятий во взаимодействии с органами Национальной полиции инспекторы труда установили более 330 случаев использования незадекларированного труда и 30 случаев, которые имеют признаки трудовой эксплуатации и принудительного труда. Вопиющим случаем стала трудовая эксплуатация 10 несовершеннолетних лиц. Все эти случаи требуют принятия эффективных мер по устранению проблем, поскольку в условиях войны как никогда важно создавать надлежащие условия труда и обеспечивать реализацию прав и интересов работников.

В связи с этим, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 13.03.2022 № 303, на сегодняшний день частично восстановлено право проводить проверки, но исключительно на основании:

  • обращение работников о нарушении их трудовых прав;
  • поручение Премьер-министра Украины, в частности о соблюдении сроков выплаты заработной платы;
  • при наступлении несчастного случая на производстве.
  • В период войны инспектированию подлежат только:
  • оформление трудовых отношений;
  • законность прекращения трудовых договоров;
  • соблюдение требований Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

«Обращаем внимание!!! Во время военного положения при устранении работодателем выявленных нарушений штрафы, предусмотренные статьей 265 Кодекса законов о труде Украины, не применяются. То есть, обнаружив нарушения, инспектор труда вручит работодателю предписание об их устранении и установит для этого срок. Если работодатель проигнорирует законные требования об устранении нарушений, инспектор будет вынужден принять меры по привлечению такого работодателя к ответственности за отказ от выполнения требований законодательства.

 Уважаемые работодатели! Не ждите визита инспектора труда! Оформляйте работников на работу и выплачивайте заработную плату в соответствии с требованиями законодательства! Помните, что соблюдение трудовых прав – это не только ваша обязанность, но и показатель уважения к человеку, который наряду с вами в это сложное время является бесценной опорой трудового фронта и своим трудом поддерживает экономику нашей страны, свои семьи. и детей», - указали в Гоструда.

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