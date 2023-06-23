Які перевірки роботодавців проводить Держпраці під час війни: роз’яснення

На сьогодні частково відновлене право проводити перевірки, але виключно на підставі звернення працівників про порушення їх трудових прав.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Уряд ухвалив рішення про припинення на період воєнного стану перевірок бізнесу, зокрема з питань законодавства про працю та про охорону праці. За цей час бізнес мав адаптуватися до роботи в умовах війни. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Задля гарантування трудових прав працівників інспектори праці впродовж усього періоду воєнного стану проводили інформаційні відвідування роботодавців і надавали консультаційну підтримку. Але не всі роботодавці дослухалися до порад інспекторів праці.

До Держпраці звернулося понад 27 тисяч громадян стосовно різних порушень, зокрема щодо неоформлення трудових відносин, невиплати заробітної плати, незаконного звільнення з роботи або призупинення дії трудових договорів. Цьогоріч 1128 працівників травмувалися на роботі, з них 151 працівник загинув.

Загострюється питання щодо дотримання строків виплати заробітної плати працівникам за виконану роботу. Лише за період з 10 по 17 червня під час моніторингових інформаційно-роз’яснювальних заходів у взаємодії з органами Національної поліції інспектори праці встановили понад 330 випадків використання незадекларованої праці та 30 випадків, які мають ознаки трудової експлуатації й примусової праці. Кричущим випадком стала трудова експлуатація 10 неповнолітніх осіб. Всі ці випадки потребують вжиття ефективних заходів для усунення проблем, оскільки в умовах війни як ніколи важливо створювати належні умови праці й забезпечувати реалізацію прав та інтересів працівників.

У зв’язку з цим, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303, на сьогодні частково відновлене право проводити перевірки, але виключно на підставі:

звернення працівників про порушення їх трудових прав;

доручення Прем’єр-міністра України, зокрема щодо дотримання строків виплати заробітної плати;

у разі настання нещасного випадку на виробництві.

У період війни інспектуванню підлягають лише:

оформлення трудових відносин;

законність припинення трудових договорів;

дотримання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

«Звертаємо увагу!!! Під час воєнного стану в разі усунення роботодавцем виявлених порушень штрафи, передбачені статтею 265 Кодексу законів про працю України, не застосовуються. Тобто, виявивши порушення, інспектор праці вручить роботодавцеві припис про їх усунення і встановить для цього строк. Якщо ж роботодавець проігнорує законні вимоги про усунення порушень, інспектор буде змушений вжити заходів щодо притягнення такого роботодавця до відповідальності за відмову від виконання вимог законодавства.

Шановні роботодавці! Не чекайте на візит інспектора праці! Оформлюйте працівників на роботу та виплачуйте заробітну плату відповідно до вимог законодавства! Пам’ятайте, що дотримання трудових прав – це не лише ваш обов’язок, а й показник поваги до людини, яка поряд із вами в цей складний час, є безцінною опорою трудового фронту та своєю працею підтримує економіку нашої країни, свої сім’ї й дітей», — додали в Держпраці.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.