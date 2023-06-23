Дуда закликав Захід зупинити росію, бо «вона – дикий звір, що звик їсти людське м'ясо»

Президент Польщі вказав на загрозу з боку рф для колишніх радянських республік та розповів, яким щонайменше бачить справедливе завершення війни.

Фото: twitter ЄП

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв рф з диким звіром, який полюбляє їсти людське м'ясо, а також назвав умову справедливого завершення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

За словами Дуди, росію треба якнайшвидше зупинити, адже вона може оговтатися і спробувати захопити всю Україну, а також піти війною на колишні радянські республіки.

У цьому контексті польський президент порівняв рф з диким звіром.

«Вона, наче дикий звір, який з'їсть людину. Якщо дикий звір пожирає людину, то зазвичай кажуть, що його треба просто вистежити і застрелити, бо він звик їсти людське м'ясо. Так само і з росією», – зазначив він.

Дуда також розповів, що справедливе завершення війни означає відновлення верховенства міжнародного права, а міжнародне право, за його словами, буде відновлене тоді, коли росія буде витіснена з усіх окупованих земель України.

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