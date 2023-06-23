Незаконно заволоділи землями вартістю понад 70 млн грн: на Житомирщині викрили схему, яку очолив ексчиновник Держгеокадастру

Викрито ексчиновника Держгеокадастру, який привласнив майже третину земель місцевої громади на Житомирщині.

Служба безпеки України колишнього посадовця, який раніше очолював Головне управління Держгеокадастру. За матеріалами справи, після звільнення він організував незаконний механізм привласнення державних лісових угідь на Житомирщині. Про це повідомляє СБУ.

«Зловмисник незаконно вивів з комунальної власності майже 2 тис. гектарів землі на загальну суму понад 70 млн грн. Це становить фактично третину земель Барашівської територіальної громади.

Для реалізації «схеми» організатор залучив чотирьох державних реєстраторів і землевпорядників, очільницю місцевого сільгосппідприємства і свого колишнього водія.

Зловмисники незаконно переоформлювали гектари лісових угідь на підконтрольні комерційні структури приватного агросектору.

Для цього вносили недостовірні відомості до державних баз даних та майнових реєстрів», — йдеться у повідомленні.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що з березня 2020 року по січень 2022 року члени угруповання придбали сім підприємств. Заволоділи майже 1730 га землі лісо- та сільськогосподарського призначення. Їх загальна вартість – понад 70 млн грн.

Під час слідчих дій в адміністративному приміщенні регіонального управління Держгеокадастру та в офісах приватної компанії однієї з фігуранток виявлено документи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів організатору оборудки та шести його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, за ініціативи СБУ, арештовано активи агропідприємства, яке фігурує у «схемі». Готуються клопотання про накладення арешту на майно інших учасників злочину.

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