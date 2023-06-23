ГСА получит от Хозяйственного суда Полтавской области автомобиль Mercedes класса S

Автомобиль передадут для «эффективного и рационального использования государственного имущества», а также для «укрепления материально-технической базы».

Иллюстративное фото, источник: auto.ria.com

Хозяйственный суд Полтавской области передал 22 июня на баланс Территориального управления Государственной судебной администрации в Полтавской области седан марки MERCEDES-BENZ, модель S 320. Год выпуска – 1998.

Также, на баланс ТУ ГСА в Полтавской области переданы четыре летние шины Michelin Pilot Primacy.

Как отмечено в приказе ГСА, автомобиль передан ТУ ГСА «в целях эффективного и рационального использования государственного имущества», а также для «укрепления материально-технической базы и обеспечения надлежащей организации работы местных общих судов Полтавской области».

С текстом приказа ГСА можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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