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  1. В Україні

Біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою – Буданов

18:40, 25 червня 2023
«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», – підкреслив Кирило Буданов.
Біля 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою – Буданов
Джерело фото: golos.com.ua

Терористична росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це в інтерв’ю британському виданню «The New Statement» заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов, пише пресслужба ГУР.

За його словами, ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів.

До аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

«[План теракту на ЗАЕС] повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби», ― зазначив Кирило Буданов.

Керівник ГУР МО України нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, а також повідомив про розміщення окупантами начиненої вибухівкою техніки біля 4 із 6 енергоблоків станції.

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», ― підкреслив Кирило Буданов.

За словами начальника ГУР МО України, наказ держави-агресора вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра ― створення зони ядерного лиха росія розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

Водночас, за оцінкою Кирила Буданова, існує ризик, що рф може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як «превентивний захід», аби зупинити наступальну операцію України та заморозити лінію фронту в  нинішньому вигляді.

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