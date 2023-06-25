«Ніщо інше, як самогубство» – у ЗСУ прокоментували інформацію про можливу спробу «Вагнера» напасти з боку Білорусі

Командувач запевнив, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою.

Джерело фото: hromadske.radio

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував інформацію про те, що нібито ПВК «Вагнер» може спробувати напасти на Україну з боку республіки Білорусь. Наєв вважає, що, якщо таке і станеться, то це «буде ніщо інше, як самогубство».

«Хочу всіх запевнити, що ситуація у північній операційній зоні залишається стабільною та контрольованою. Наші війська продовжують нарощувати оборонні засоби. У посиленому режимі працюють всі служби від розвідки до інженерних військ. Наразі не спостерігається ані нарощування техніки, ані живої сили противника. Кордон держави під надійним захистом в режимі 24/7.

Якщо ж таке станеться, і ворог спробує перетнути державний кордон, для них це буде ніщо інше, як самогубство. Наші воїни готові дати гідну відповідь будь-кому, хто наважується перетнути державний рубіж зі зброєю в руках», - цитує Military Media Center Наева.

Нагадаємо, що британський генерал Річард Даннатт припустив, що «цілком можливо», що росія може використати Групу Вагнера, щоб знову спробувати взяти Київ.

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