На Хмельниччині відпочиваючі на катамаранах через сильний вітер та хвилю не змогли самостійно дістатися берега

У ДСНС закликали під час відпочинку на воді не запливати на човні чи катамарані у місця із сильною течією.

Рятувальники допомогли п'ятьом людей на річці Дністер у Хмельницькій області.

Як розповіли у ДСНС, у суботу ввечері, 24 червня, о 20:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що п’ятеро людей, віком від 21 до 25 років, під час прогулянки річкою Дністер на трьох катамаранах, через сильний вітер та хвилю не можуть самостійно дістатися берега.

На місце події одразу прибули бійці, які за допомогою рятувального човна доправили постраждалих на берег цілими та неушкодженими разом з їх плавзасобами.

У ДСНС закликали під час відпочинку на воді не запливати на човні чи катамарані у місця із сильною течією, також не пірнати у невідомих місцях, не вживати алкоголь та завжди повідомляти когось про те, що ви йдете у воду.

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