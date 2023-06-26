На Хмельнитчине отдыхающие на катамаранах из-за сильного ветра и волны не смогли самостоятельно добраться до берега

В ГСЧС призвали во время отдыха на воде не заплывать на лодке или катамаране в места с сильным течением.

Спасатели помогли пятерым людям на реке Днестр в Хмельницкой области.

Как рассказали в ГСЧС, в субботу вечером, 24 июня, в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что пять человек, в возрасте от 21 до 25 лет, во время прогулки по реке Днестр на трех катамаранах, из-за сильного ветра и волну не могут самостоятельно добраться до берега.

На место происшествия сразу прибыли бойцы, которые с помощью спасательной лодки доставили пострадавших на берег целыми и невредимыми вместе с их плавсредствами.

В ГСЧС призвали во время отдыха на воде не заплывать на лодке или катамаране в места с сильным течением, также не нырять в неизвестных местах, не употреблять алкоголь и всегда сообщать кому-то о том, что вы идете в воду.

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