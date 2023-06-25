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У кіберполіції розповіли, чи безпечно користуватися Telegram, TikTok та Viber

21:39, 25 червня 2023
Чи безпечно користуватися деякими застосунками розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Департаменту кіберполіції Нацполіції.
У кіберполіції розповіли, чи безпечно користуватися Telegram, TikTok та Viber
Зображення: freepik.com

До використання месенджерів треба раціонально підходити. Мається на увазі не перекидати якісь чутливі дані, якщо є застереження відносно його користування, видаляти таку інформацію.

Про це «Українському Радіо» розповів начальник відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем Департаменту кіберполіції Національної поліції Євгеній Дороганов.

«У кожному месенджері, в тому числі в Телеграмі, є свої види шифрування. Найпоширеніший вид наскрізного шифрування – це end-to-end encryption. Тобто повідомлення від користувача A не затримується на сервері, а одразу потрапляє в зашифрованому вигляді до користувача B. І тільки на пристрої користувача B можна таке повідомлення розшифрувати. Це дійсно є один із ступенів захисту. Щодо Павла Дурова (творець месенджеру Телеграм – ред.), дійсно, ця особа є росіянином. Говорили, що у нього були якісь стосунки з путіним або спецслужбами рф. Зараз це на рівні десь чуток. Але я радив би користуватися все-таки іншими месенджерами. Їх, дякувати, є велика кількість, це Сігнал, це Воцап, це вже на крайній випадок Телеграм. Але знову ж таки, треба враховувати те, що люди скоріш за все користуватимуться Телеграм. Чому? Тому що майже всі новини зараз там. Я навіть сам часто бачу, що коли починаються ракетні обстріли, люди заходять у Телеграм і моніторять новини. Тобто треба просто раціонально підходити до використання такого месенджера, знаючи, що потенційно він може контролюватися спецслужбами рф. Мається на увазі не перекидати якісь чутливі дані, якщо є застереження відносно його користування, видаляти таку інформацію.

А Вайбер?

Вайбер купила компанія "Ракутен". У принципі, знову ж таки, фактів, які б підтверджували, що Вайбер краде з вашого пристрою інформацію або розкриває ваші дані, немає. Але знову ж таки, можна будувати якісь ланцюжок логічний.

Тік-ток?

Я тік-током не користуюся. У мене позиція громадянська. Я не хочу підтримувати цю мережу, бо вона, наприклад, блокує деякі хвилі розповсюдження інформації, яка стосується прав людини, а пропагандистські відео, які культивують сучасну політичну систему в Китаї, навпаки, підживлює і поширює», - зазначив Дороганов.

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