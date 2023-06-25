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«Ничто другое, как самоубийство» – в ВСУ прокомментировали информацию о возможной попытке «Вагнера» напасть со стороны Беларуси

19:18, 25 июня 2023
Командующий заверил, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой.
«Ничто другое, как самоубийство» – в ВСУ прокомментировали информацию о возможной попытке «Вагнера» напасть со стороны Беларуси
Источник фото: hromadske.radio

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о том, что якобы ЧВК «Вагнер» может попытаться напасть на Украину со стороны республики Беларусь. Наев считает, что если такое и произойдет, то это «будет ничто иное, как самоубийство».

«Хочу заверить всех, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск. В настоящее время не наблюдается ни наращивание техники, ни живой силы противника. Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7.

Если же такое произойдет, и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках», - цитирует Military Media Center Наева.

Напомним, что британский генерал Ричард Даннатт предположил, что «вполне возможно», что россия может использовать Группу Вагнера, чтобы снова попытаться взять Киев.

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