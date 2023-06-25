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  1. В Украине

Около 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой – Буданов

18:40, 25 июня 2023
«Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас», – подчеркнул Кирилл Буданов.
Около 4 из 6 энергоблоков ЗАЭС российские войска разместили технику со взрывчаткой – Буданов
Источник фото: golos.com.ua

Террористическая россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции. Об этом в интервью британскому изданию «The New Statement» заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, пишет прессслужба ГУР.

По его словам, ядерные реакторы без охлаждения могут расплавиться за период от 10 часов до 14 дней.

К аварии на ЗАЭС может также привести повышение россиянами напряжения на линиях электроснабжения до станции.

«[План теракта на ЗАЭС] полностью разработан и утвержден. Для ускорения крушения они могут использовать технические средства», ― отметил Кирилл Буданов.

Руководитель ГУР МО Украины напомнил о минировании российскими войсками ставка-охладителя ЗАЭС, а также сообщил о размещении оккупантами начиненной взрывчаткой техники около 4 из 6 энергоблоков станции.

«Никогда ситуация не была столь серьезной, как сейчас», ― подчеркнул Кирилл Буданов.

По словам начальника ГУР МО Украины, приказ государства-агрессора совершить теракт на ЗАЭС может быть вызван поражением российско-оккупационных войск на левом берегу Днепра - создание зоны ядерного бедствия россия рассматривает как предохранитель дальнейшего продвижения Сил безопасности и обороны Украины.

В то же время, по оценке Кирилла Буданова, существует риск, что рф может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как «превентивное мероприятие», чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

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