Пишався пострілом у мирного мешканця Бучі: судитимуть сержанта збройних сил рф

Чергового російського окупанта судитимуть за порушення законів та звичаїв війни під час окупації Бучі.

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Чергового окупантам, сержанта збройних сил рф, судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, сержант, інструктор військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил рф під час окупації міста Буча вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця. Чоловік у той час оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим.



Відомо, що здійснивши постріл, окупант підійшов до пораненого чоловіка разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора та почав вихвалятися своїм вчинком і принижувати потерпілого.

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