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Пишався пострілом у мирного мешканця Бучі: судитимуть сержанта збройних сил рф

11:40, 5 липня 2023
Чергового російського окупанта судитимуть за порушення законів та звичаїв війни під час окупації Бучі.
Пишався пострілом у мирного мешканця Бучі: судитимуть сержанта збройних сил рф
Фото з відкритих джерел
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Чергового окупантам, сержанта збройних сил рф, судитимуть за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, сержант, інструктор військової частини 36 окремої мотострілкової бригади збройних сил рф під час окупації міста Буча вистрелив зі стрілецької зброї в мирного мешканця. Чоловік у той час оглядав пошкоджений автомобіль, щоб у разі необхідності надати допомогу постраждалим.

Відомо, що здійснивши постріл, окупант підійшов до пораненого чоловіка разом з іншими військовослужбовцями країни-агресора та почав вихвалятися своїм вчинком і принижувати потерпілого.

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