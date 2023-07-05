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  1. В Украине

Гордился выстрелом в мирного жителя Бучи: будут судить сержанта вооруженных сил рф

11:40, 5 июля 2023
Очередной российский оккупант будет судим за нарушение законов и обычаев войны во время оккупации Бучи.
Гордился выстрелом в мирного жителя Бучи: будут судить сержанта вооруженных сил рф
Фото из открытых источников
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Очередного оккупантам, сержанта вооруженных сил рф, будут судить по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, сержант, инструктор воинской части 36 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил рф во время оккупации города Буча выстрелил из стрелкового оружия в мирного жителя. Мужчина в то время осматривал поврежденный автомобиль, чтобы при необходимости оказать помощь пострадавшим.

Известно, что совершив выстрел, оккупант подошел к раненному мужчине вместе с другими военнослужащими страны-агрессора и начал хвастаться своим поступком и унижать потерпевшего.

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