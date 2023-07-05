Авіакатастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН

Цього тижня Україна, Канада, Швеція та Британія цього тижня подали до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

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Україна, Канада, Швеція та Британія цього тижня подали до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752. Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, оприлюдненій на сайті МЗС.



«Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зробили важливий крок у наших спільних зусиллях, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України".

Іран не відповів на нашу вимогу щодо створення арбітражу для вирішення цього спору, надіслану 28 грудня 2022 року. Як наслідок, цього тижня в Гаазі ми спільно подали позов до Міжнародного суду ООН, тим самим розпочавши провадження проти Ірану у зв’язку з порушенням ним Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року», – зазначається в документі.



Нагадаємо, 8 січня 2020 року у небі над Іраном був збитий літак МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії.



Усі 176 осіб загинули, серед них – одинадцятеро українців. Спочатку іранська влада заперечувала причетність до збиття літака, однак потім була вимушена визнати, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.



На початку 2022 року Іран офіційно відмовився від продовження переговорів щодо розслідування наслідків катастрофи.



У відповідь Канада, Швеція, Сполучене Королівство та Україна у спільній заяві 29 грудня 2022 року закликали Іран погодитися на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».



16 квітня 2023 року суд в Ірані виніс вироки 10 іранським військовослужбовцям у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака над Тегераном у 2020 році.

Водночас Міжнародна група з координації допомоги жертвам рейсу PS752 вважає, що судовий процес Ірану у справі збиття українського літака МАУ не був неупередженим та прозорим, і заявляє, що докладе усіх зусиль для забезпечення справедливості.

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