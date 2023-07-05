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  1. В Україні

Можливий вибух на ЗАЕС: що робити, якщо радіаційна аварія застане на вулиці

17:26, 5 липня 2023
Необхідно якомога швидше зайти у приміщення.
Можливий вибух на ЗАЕС: що робити, якщо радіаційна аварія застане на вулиці
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Ситуація навколо Запорізької атомної електростанції останнім часом загострилася та залишається напруженою. У будь-який момент росія може влаштувати теракт, тому важливо знати, що робити, якщо радіаційна аварія застане на вулиці. Про це повідомили у МОЗ України.

"Перший радіаційний пил почне осідати протягом години після ймовірної аварії, тому краще не покидати приміщення до офіційного оголошення від влади. Це стосується, зокрема, спроб евакуації на авто", - розповіли у відомстві. 

Що робити, якщо радіаційна аварія застала на вулиці:

  • Необхідно терміново захистити органи дихання. Для цього підійде будь-яка підручна тканина, складена у кілька шарів, або захисна маска. Це допоможе частково зменшити потрапляння радіоактивного пилу в організм.
  • Необхідно якомога швидше зайти у приміщення. Ідеальний варіант – великі будівлі з товстими стінами та мінімальною кількістю вікон.
  • Перед входом у приміщення, за можливості, обережно зніміть верхній шар одягу - це допоможе усунути значну частину радіоактивного забруднення.
  • Переконайтеся, що у приміщенні щільно зачинені вікна та двері, закриті вентиляційні отвори.
  • Обовʼязково прийміть душ або обітріть тіло вологими серветками. Радіаційне забруднення також осідає на волоссі, тому за можливості необхідно помити голову.
  • Якщо в момент аварії на вулиці перебували домашні улюбленці, їх також необхідно помити, або, як мінімум, обробити вологими серветками.
  • У разі відповідної рекомендації від влади - прийміть необхідну дозу калію йодиду.

Лікарі наголошують, що головне не панікувати і не виходити з приміщення.

"Розпочинайте евакуацію лише після офіційного дозволу органів влади. У разі, якщо ви здійснюєте евакуацію власним автомобілем, слідкуйте за вказівками рятувальників та дотримуйтеся виключно рекомендованих маршрутів", - додали у МОЗ.

Нагадаємо, що у Міноборони пояснили, навіщо рф залякує терактом на Запорізькій АЕС. 

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Збройні Сили України офіційно повідомили про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території ЗАЕС.

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