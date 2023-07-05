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  1. В Украине

Возможный взрыв на ЗАЭС: что делать, если радиационная авария застанет на улице

17:26, 5 июля 2023
Необходимо поскорее зайти в помещение.
Возможный взрыв на ЗАЭС: что делать, если радиационная авария застанет на улице
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Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции в последнее время накалилась и остается напряженной. В любой момент рф может устроить теракт, поэтому важно знать, что делать, если радиационная авария застанет на улице. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

"Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от власти. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто", - рассказали в ведомстве. 

Что делать, если радиационная авария застала на улице:

  • Необходимо срочно защитить органы дыхания. Для этого подойдет любая подручная ткань, сложенная в несколько слоев или защитная маска. Это поможет частично снизить попадание радиоактивной пыли в организм.
  • Необходимо как можно скорее зайти в помещение. Идеальный вариант - большие строения с толстыми стенами и минимальным количеством окон.
  • Перед входом в помещение по возможности осторожно снимите верхний слой одежды - это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения.
  • Убедитесь, что в помещении плотно закрыты окна и двери, закрыты вентиляционные отверстия.
  • Обязательно примите душ или оботрите тело влажными салфетками. Радиационное загрязнение также оседает на волосах, поэтому по возможности необходимо помыть голову.
  • Если в момент аварии на улице находились домашние питомцы, их также необходимо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.
  • В случае соответствующей рекомендации от власти - примите необходимую дозу калия йодида.

Врачи отмечают, что главное не паниковать и не выходить из помещения.

"Приступайте к эвакуации только после официального разрешения органов власти. В случае, если вы осуществляете эвакуацию собственным автомобилем, следите за указаниями спасателей и следуйте исключительно рекомендованным маршрутам", - добавили в Минздраве.

Напомним, что в Минобороны объяснили, зачем рф запугивает терактом на Запорожской АЭС. 

В Минздраве рассказали, что должно быть в тревожном чемоданчике на случай теракта на ЗАЭС. 

Вооруженные Силы Украины официально сообщили о возможной подготовке в ближайшее время провокации на территории ЗАЭС.

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