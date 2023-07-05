Киевлянам разрешили отказаться от бумажных счетов для оплаты коммунальных услуг

С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов за оплату коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.

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С 10 июля киевляне могут отказаться от бумажных счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями. Об этом сообщили в КГГА.



Подтвердить отказ от бумажных счетов-сообщений можно на сайте ЦКС.



Процедура отказа от бумажного счета-сообщения:



– В личном кабинете потребителя с 10 июля будет автоматически появляться всплывающее окошко с кнопками. Здесь необходимо выбрать адрес, по которому хотите отказаться от бумажного счета. Также от него можно будет отказаться на странице управления профилем.



– Если потребитель имеет несколько объектов и хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений на всех объектах, нужно нажать кнопку «Отказаться для всех объектов».



– Если потребитель хочет отказаться от бумажных счетов-сообщений на конкретном объекте, нужно нажать кнопку «Перейти к настройкам» и выбрать объект, на котором потребитель не желает получать бумажные счета-сообщения.



– На электронную почту потребителя поступит уведомление о подтверждении отказа от получения бумажных счетов-уведомлений.

Кроме того потребители могут оставить заявление в районном сервисном центре ЦКС. Контакты центров по ссылке.



Оплачивать за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно будет по-прежнему в банковских или почтовых кассах. Для оплаты достаточно сообщить кассиру адрес, по которому оплачиваются жилищно-коммунальные услуги.



Бумажные счета-сообщения и дальше будут поступать потребителям, которые не дали согласия на переход на электронные версии.

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