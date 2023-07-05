Киянам дозволили відмовитися від паперових рахунків для оплати комунальних послуг

З 10 липня кияни можуть відмовитися від паперових рахунків за сплату комунальних послуг та користуватися лише електронними версіями.

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З 10 липня кияни можуть відмовитися від паперових рахунків-повідомлень для оплати житлово-комунальних послуг та користуватися тільки електронними версіями. Про це повідомили у КМДА.

Підтвердити відмову від паперових рахунків-повідомлень можна на сайті ЦКС.

Процедура відмови від паперового рахунку-повідомлення:

– В особистому кабінеті споживача з 10 липня буде автоматично з’являтись спливаюче віконце з кнопками. Тут необхідно обрати адресу, за якою бажаєте відмовитись від паперового рахунку. Також від нього можна буде відмовитись на сторінці управління профілем.

– Якщо споживач має декілька об’єктів і бажає відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на всіх об’єктах, треба натиснути кнопку «Відмовитись для всіх об’єктів».

– Якщо споживач хоче відмовитись від паперових рахунків-повідомлень на конкретному об’єкті, то потрібно натиснути кнопку «Перейти до налаштувань» та обрати об’єкт, на якому споживач не бажає отримувати паперові рахунки-повідомлення.

– На електронну пошту споживача надійде повідомлення про підтвердження відмови від отримання паперових рахунків-повідомлень.

Окрім того, споживачі можуть залишити заяву в районному сервісному центрі ЦКС. Контакти центрів за посиланням.



Оплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги можна буде, як і раніше, у банківських чи поштових касах. Для здійснення оплати достатньо повідомити касирові адресу, за якою оплачуються житлово-комунальні послуги.



Паперові рахунки-повідомлення і надалі надходитимуть споживачам, які не надали згоди на перехід на електронні версії.

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